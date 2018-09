Horn: Heuer macht Zirkus noch mehr Spaß!

12.09.2018, 17:30 Uhr

Der niederösterreichische Circus Pikard kommt vom 28. bis 30. September nach Horn. Dieses Jahr zeigt er seine brandneue Show „Darf’s a bisserl mehr sein?“

Mit Zirkus verbinden wir beeindruckende Akrobatik, unterhaltsame Comedy, bunte Kostüme, fröhliche Musik und strahlende Gesichter. Mal ehrlich: Bekommen Sie von solchen Dingen jemals genug? „Wir nicht“, betont Zirkusdirektor Alexander Schneller im Namen seiner gesamten Zirkusfamilie. Daher lautet 2018 das Motto der Circus Pikard-Show: Darf’s a bisserl mehr sein?„Wir sind sicher, dass unsere Zuschauer diese Frage genau wie wir aus vollem Herzen bejahen werden. So bieten wir heuer noch sensationellere Akrobatik auf dem Boden und in der Luft, noch beeindruckendere Kostüme, noch lustigere Comedy-Einlagen – für noch mehr Freude bei unseren Zuschauern, denn dafür machen wir Zirkus! Der Circus Pikard ist sehr stolz darauf, bereits seit 29 Jahren den Menschen in Niederösterreich beste Unterhaltung zu präsentieren“, betont Alexander Schneller.

Jubiläum: 250 Jahre neuzeitlicher Zirkus

Beeindruckende Artisten

Das Motto der diesjährigen Show wurde auch aufgrund des diesjährigen Jubiläumsjahres gewählt: Der Zirkus, wie wir ihn kennen, wird heuer 250 Jahre alt! 1768 begann der britische Kunstreiter Philip Astley mit Reiter-Vorführungen in einer kreisrunden Arena. Diese nannte er nach dem Vorbild des römischen Circus Maximus „Circus“. Nach und nach wurde das Programm um Darbietungen von Akrobaten, Seiltänzern und sogenannten Spaßmachern erweitert. Der neuzeitliche Zirkus war geboren!Auch nach 250 Jahren ist Zirkus noch immer faszinierend – und wenn man den Circus Pikard kennt, weiß man, dass hier Unterhaltung auf höchstem Niveau passiert!Auf folgende Programmpunkte können Sie sich in diesem Jahr beim Circus Pikard unter anderem freuen: Romana Schneller begeistert auch heuer als Antipodistin, das heißt, sie wirbelt mit ihren flinken Füßen so manchen Gegenstand durch die Luft. Alexander Schneller und Eddy Carello zeigen beeindruckende Jonglagen. Josy Caselly und Gloria Guti, mit elf Jahren Österreichs jüngste Tuchakrobatin, verzaubern bei ihren Luftdarbietungen. Maria Gschwandtner begeistert als Kontorsionistin („Schlangenmensch“) mit ihrer Beweglichkeit und bei Baguti, dem Komiker, wird das Publikum aus dem Lachen kaum noch herauskommen. Auch die Zirkusponys sowie die Hunde von Ilona Schneller haben ihren großen Auftritt. Natürlich werden die Tiere des Zirkus regelmäßig tierärztlich untersucht und gehören genauso zur Zirkusfamilie wie die menschlichen Stars der Manege.Kommen Sie vorbei und feiern Sie 250 Jahre Zirkus mit dem Circus Pikard!