Schülerinnen und Schüler samt Lehrer der NMMS Eggenburg

präsentierten mit 10 Auftritten das Musical "Der gestiefelt Kater"

Dieser hervorragender Auftritt war begleitet mit Musik, Chor, Ensemble, Licht und Tontechnik, kreativer Bühnenaufbau uvm...........Viel Lob, Komplimente und Empfehlungen dieses Musical live zu erlebengab es in den sozialen Netzwerken.Dobys Fotografie (Berufsfotograf Gerold Dobrovolny) hielt den letzten Auftritt am 28.04.2018 bei voll besetzten Haus in Bildern fest.Viel Spaß bei der Bilderdurchsicht wünschtGerold Dobrovolny, BerufsfotografFlorianigasse 93580 Horn0664/3141256www.fotodoby.at