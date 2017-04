Pfingstsammlung 2017

20.04.2017, 21:38 Uhr

Über Initiative des Landes Niederösterreich wird alljährlich die Pfingstsammlung durchgeführt, um Kindern, deren Eltern sich keinen Familienurlaub leisten können, zwei unbeschwerte Ferienwochen bieten zu können.Durch Ihre Spende ermöglichen Sie zahlreichen sozial benachteiligten Kindern unseres Bezirkes einen Ausstieg aus dem Alltag und gleichzeitig einen Einstieg in eine Gemeinschaft der verschiedenen Feriencamps in den schönsten Gegenden Österreichs.Bitte unterstützen Sie diese Aktion!Im Zeitraum vom 1. bis 31. Mai 2017 können Sie Ihre Spende auf folgendes Konto der Bezirkshauptmannschaft Horn überweisen:HYPO NOE GRUPPE Bank AG, BIC:HYINAT22, IBAN:AT175310003355002542Die Herren Bürgermeister, Gemeindefunktionäre, die Lehrerschaft, die Unternehmer und alle bisherigen Mitarbeiter und Helfer werden gebeten, sich wieder in den Dienst der guten Sache zu stellen, um einer großen Zahl von Kindern einen Erholungsaufenthalt in unserer Heimat zu ermöglichen. (Bezirkshauptmannschaft Horn).