"Filmstars" und Oldtimer bei der Oetzer WiSo-Klassik

OETZ (ea). Die dreitägige Ötztal-Classic begeisterte auch 2020 in Oetz. Täglich starteten die historischen Automobilraritäten vom Parkplatz der Acherkogelbahn in Oetz zu ihren Ausfahrten ins Ötztal, Gurgeltal, Außerfern, Seefelder Plateau, in die Landeshauptstadt Innsbruck oder ins Kühtai. Am Freitagabend, an dem eigentlich der Ortsparcour am Programm gestanden wäre (konnte wegen Corona nicht durchgeführt werden), konnten die zahlreichen Gäste und Einheimischen die historischen Rennfahrzeuge am Parkplatz der Acherkogelbahn bewundern. In Dorfzentrum lockten die Handelsbetriebe mit Rabatten bis zu -50% und die Gastronomiebetriebe unterhielten ihre Gäste mit Livemusik und es gab allerlei Schmankerln aus der Küche. Gespannt warteten die vielen Besucher des Oetzer Wirtschaftssommers auf die angekündigten Filmstars. Schließlich wurde das Geheimnis von „Eventmanager“ Tuzi Tollinger gelüftet. Er organisierte für diesen Abend „Spyderman“ und „Charlie Chaplin“, die auf ihrer Tour sämtliche Handels- und Gastronomiebetriebe in Oetz besuchten.