Vor sechs Jahren wurde ein neuer Zuchtverein aus der Taufe gehoben. Der Verein für das "Kugelscheckige Bergschaf" sorgt mit Herdenbuch und Zuchtrichtlinien für eine gezielte Linienzucht.

IMST. Obmann Werner Zebisch freut sich über die heurige Kooperation mit dem Verein Minipony mit Obmann Frank Grießer-Wolf. 140 Schafe und 32 Ponys werden am kommenden Samstag, den 14. März am Areal rund um den Ahornweg zu bewundern sein. "Wir zählen rund 20 aktive Züchter, schon bei einigen Schauen sind wir stark vertreten gewesen und es haben sich zahlreiche Besucher für unsere Züchtungen interessiert." Das kugelscheckige Bergschaf wurde übrigens in die Kategorie "Aussterbende Rassen" aufgenommen, potenziellen Züchtern winkt daher auch eine EU-Förderung. Neue Mitglieder sind im Verein jedenfalls willkommen, Werner Zebisch informiert unter 0664-5311826 gerne unverbindlich. Auch die Ponys werden sicher auf großes Interesse, vor allem bei den Kindern, stoßen. Der Ponyverein zählt rund 50 Mitglieder und besteht seit 2016.