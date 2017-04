Circusmusical: "Wo ist Micky?" - Eine Abenteuerreise durch die Disney Welt

Nach den letztjährigen Erfolgen der Circusmusicals „Don Bosco“ und „Marry Poppins“ inszenieren die Organisatorinnen, Corrina Lung und Isabella Kneuer, gemeinsam mit der Musikschule Mittleres Oberinntal, ein neues Bühenwerk.Mit Gesang, Schauspiel und atemberaubenden Circuskunststücken machen sich Akteure und Publikum auf eine spannende Abenteuerreise durch die Disney Welt. Seit Monaten proben und üben die circa 40 Mitwirkenden Kinder und Jugendliche in den einzelnen Bereichen an den künstlerischen Darbietungen. Im Mittelpunkt der Proben stehen stets Spaß und Freude und doch wird in den kommenden Wochen noch mit viel Fleiß und Engagement gearbeitet um bei der Premiere am 19. Mai, die Zuschauer zu begeistern. Mit der außergewöhnlichen Darstellung verschiedenster Disney Klassiker möchte das Ensemble das Publikum anregen, aus dem Alltag auszusteigen und sich in die Welt der Phantasie hineinführen zu lassen.

Auf diesem Weg sind alle Familien, sowie Musik-, Theater- und Circusbegeisterte herzlichst zu einer der Vorstellungen am, Freitag den 19. Mai um 19:00 Uhr, sowie am Samstag den 20. Mai um 15:00 Uhr oder 19:00 Uhr, in der Turnhalle des Meinhardinum in Stams, Stiftshof 2, eingeladen, um sich selbst von der Einzigartigkeit und Zauberhaftigkeit des Circusmusicals überzeugen zu können. Der Eintritt ist frei, um freiwillige Spenden für das Solitaritätsprojekt der Don Bosco Schwestern wird gebeten.