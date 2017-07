Jazzrock aus den Niederlanden „Henk & Friends“

26.07.2017, 12:18 Uhr

Was passiert wenn ein jahrelanger Tarrenzer Stammgast und Musiker einen Ort mit einer Bühne wie die Knappenwelt Gurgltal entdeckt? Er spielt ein Konzert!

Auch in unseren Landen schon ein fixer Name, besonders unter Schlagzeugern, ist Henk Kelfkens aus den Niederlanden. Der Wahl(sommer)tiroler sammelte nun Musikerkollegen um sich um mit jazzig-rockigen Tönen in Tarrenz aufzuspielen.

Am Samstag den 05.08. beginnt um 20.00 Uhr das Konzert in der Knappenwelt

Einlass ab 19.00 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse für 12 €.Adresse: Knappenwelt Gurgltal, Tschirgant 1, 6464 Tarrenz