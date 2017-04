Vortrag im Pfarrsaal Imst

Imst : Pfarrsaal Imst |

Er verhungerte elend am 24. Februar 1945 in einem Viehwaggon in Erlangen, weil er den SS-Eid auf Adolf Hitler verweigerte: Der Südtiroler Familienvater Josef Mayr-Nusser konnte diesen Eid mit seinem Gewissen und seiner religiösen Überzeugung nicht vereinbaren und wurde für sein Zeugnis im vergangenen März in Bozen seliggesprochen. Josef Innerhofer war Postulator dieses Seligsprechungsprozesses.

Die Diözese Innsbruck und das Katholische Bildungswerk Tirol laden am Mittwoch, dem 10. Mai, um 19.30 Uhr, zum Vortrag "Treu seinem Gewissen. Das Zeugnis des Josef Mayr-Nusser" in den Pfarrsaal Imst ein.