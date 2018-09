Traumhafte Herbststimmung beim Oktoberfest in Hochoetz

11.09.2018, 17:48 Uhr

Am vergangenen Wochenende hieß es „Ozapft is“ im Panoramarestaurant Hochoetz. Die „Pfunds-Kerle“ unterhielten mit ihren Hits, auf die Gäste warteten zahlreiche Tiroler Köstlichkeiten. Ein sportliches Kinderprogramm sowie die Life Radio Tirol Sommertour rundeten das Programm ab.

OETZ. Auch dieses Jahr boten die „Pfunds-Kerle“ eine tolle Show und begeisterten zahlreiche Fans. Aufgrund der guten Stimmung verlängerten sie ihren Auftritt und animierten zum Tanzen. Für das leibliche Wohl sorgten Spezialitäten vom Grill, Münchner Weißwürste, Mini-Stelzen oder die heiß begehrten Ötztaler Ziachkiachln. Kinder tobten sich am Bungee-Trampolin und am Kletterturm aus. Als besonderes Andenken bemalten und filzten die Kleinen Oktoberfestherzen. Die Life Radio Tirol Sommertour überzeugte mit dem besten Musikmix, einem Riesenwuzzler, einer Torschusswand sowie einem Limbo-Dance Wettbewerb mit Preisen fürs Kids. „Es freut mich, dass so viele Besucher mit uns das Oktoberfest feiern. Die gute Stimmung ist bei Groß und Klein spürbar,“ zeigt sich Nadja Frischmann, Marketingleiterin der Bergbahnen Hochoetz, zufrieden über die gelungene Veranstaltung.

Spassgarant Widiversum Hochoetz







Alle kleinen Abenteurer, die neben dem angebotenen Kinderprogramm nach zusätzlicher Action suchten, wurden im WIDIVERSUM HOCHOETZ fündig. Die zahlreichen Lern- und Kreativstationen sowie die neu aufgelegte Rätselrallye lockten die Kids. Das WIDIVERSUM HOCHOETZ sowie die Bergbahnen Hochoetz haben noch bis 14. Oktober geöffnet.