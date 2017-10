Benni Schöpf fuhr großen Sieg ein

03.10.2017, 00:00 Uhr

Er sicherte sich den Laufsieg in der Profi Klasse mit über einer Minute Vorsprung auf seine Verfolger Matthias Wibmer und Michael Feichtinger, die das Podium komplettierten.Beni`s Bruder Marco Schöpf aus Imsterberg in Tirol, zeigte auf seiner 350iger Walzer KTM, aus welchem Holz das Brüderpaar Schöpf geschnitzt ist und konnte das Rennen auf dem 6. Platz in der Profi Klasse beenden. Für die ÖM Gesamtwertung bedeutet dies ebenfalls den 6. Platz.Am Sonntag warf das Team KTM Walzer bei der INTERNATIONALEN TEAM-TROPHY ganze 9 (!) Staatsmeister Titel in den Ring!Teamchef Bernhard BERNI Walzer mit sechs und Berhnhard BENI Schöpf mit drei Staatsmeister Titel in einem Team vereint, ließen der Konkurrenz keine Chance und boten den Zuschauern Racing Action vom Feinsten.