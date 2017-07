Canyoningunfall in Ötz

23.07.2017, 13:50 Uhr

Die Gruppe wurde von einem autorisierten Canyoningführer geleitet und alle Teilnehmer waren vorschriftsmäßig ausgerüstet.Gegen 13.45 Uhr sprang der 27jährige nach der sogenannten „Grotte“ ca 3 m in die Gumpe, sprang jedoch zu weit nach rechts und prallte mit der rechten Körperhälfte gegen die Felsen.Der Mann zog sich Verletzungen am rechten Ellbogen und Sprunggelenk zu und musste mittels Tau aus der Schlucht geborgen werden und wurde nach Erstversorgung in das Krankenhaus Zams geflogen.