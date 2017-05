Radeln für die gute Sache

09.05.2017, 10:14 Uhr

Radeln für einen guten Zweck verschrieben. Seit 2010 tritt die heute 65-jährige kräftig in die Pedale. Diesmal wählte sie als Ziel „Land’s End“ im Südosten von England, gestartet wurde in „John o’Groats“ in Schottland. Nach 20 Tagen und 1.673 Kilometern und 1500 Metern Anstieg ist sie angekommen. Unterwegs erfuhr sie viel Entgegenkommen und Interesse für ihr tun, was in Großbritannien sehr oft der Fall ist. Motiviert wurde sie nach dem Tod ihres Vaters, der viel Hilfe erhalten hatte, von dessenFreunden. Sie sucht sich ihre Ziele und Hilfsprojekte immer selber aus: heuer war es neben einer englischen Organisation der Tiroler Verein licht.blicke-demenz.hilfe.tirol.