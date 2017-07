Wunderbare Alphornklänge am Naturjuwel des Ötztales und in der Bergregion Hochötz

16.07.2017, 19:40 Uhr

Von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr spielten die Gruppen abwechselnd nahe dem Gasthaus Seehäusl.Die Gruppen kamen aus*Holland: Josef AG*Lichtenstein:Walser Echo*Deutschland: (4Gruppen)Die Alphornbläser aus WengenBernbachtaler AlphornbläserBaarer AlphornbläserDie Wilhelmsdorfer Alphornbläserund nicht zu vergessen eine Gruppe aus Oberösterreich-die Gaflenzer Alphornbläser.

Anschließend konnten sich die Gruppen im Gasthaus Seehäusl bei einem Essen und Getränk noch ein wenig austauschen.Am Sonntag waren die Bläsergruppen dann noch bei traumhaften Wetter zu Besuch in der Bergkulisse Hochötz.Zusätzlich reisten noch*Die Oberländer*Die Langkampfener Alphornbläser aus Tirol*Die Schlechinger Alphornbläser aus Deutschland an um den Besuchern einen unvergessliches Alphorn Nachmittag zu bescheren.Der Berg Gottesdienst wurde von Diakon Markus Köck zelebriert und die Musikanten unter der Leitung von Josef Frischmann dirigiert.Im Anschluss an den Gottesdienst teilten sich sie Gruppen auf die vier Hütten und das Panorama Restaurant auf, wo sie bis 16:00 Uhr für Stimmung sorgten.Um 16:00 Uhr trafen sich dann alle 50 Alphornspieler zum abschließenden gemeinsamen Spiel beim Panorama Restaurant.