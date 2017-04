Doppelgold für Sonja Kaspar bei Staatsmeisterschaften

23.04.2017, 20:18 Uhr

Die Österreichischen Staatsmeisterschaften der Sportschützen in Wolfsburg waren für die TeilnehmerInnen des Bezirkes Imst überaus erfolgreich.



WOLFSBERG (ea). Bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften mit dem Luftgewehr und der Luftpistole, die in Wolsberg (Kärnten) stattfanden, konnten sich die Sportschützen des Bezirkes Imst stark in Szene setzen. 16 Schützen des Bezirksschützenbundes Imst waren für diese Wettkämpfe qualifiziert – mit neun Medaillen im Gepäck wurde schließlich die Heimreise angetreten.Einen Super-„Lauf“ erwischte Sonja Kaspar aus Mieming – nach dem Sieg bei den Tiroler Landesmeisterschaften, war Kaspar auch bei den Staatsmeisterschaften in ihrer Klasse (Luftgewehr - Seniorinnen 1) nicht zu schlagen. Sie holte Gold in der Einzelwertung und Gold mit der Mannschaft Tirol, in der auch ihre Vereinskollegin Angelika Sporer vertreten war. In der Luftgewehr-Frauenklasse waren Marie-Theres Auer und Franziska Stefani (beide Roppen) vertreten. Marie-Theres Auer qualifizierte sich für das Finale der besten acht Schützinnen und wurde aufgrund eines schlechten letzten Schusses undankbare Vierte. Mit der Mannschaft Tirol 2 holte sie allerdings die Silbermedaille. Franziska Stefani landete in einem außerordentlich starken Teilnehmerfeld auf Rang 21. Die weiteren Medaillen waren allesamt Mannschaftsmedaillen – Lisa Hafner (Umhausen - Luftgewehr) war in der Klasse Jugend 2 weiblich mit Silber erfolgreich, die Luftgewehrschützen Hannes Patka (Mieming) und Gregor Jeitner (Umhausen) eroberten Mannschaftsbronze in ihren Klassen. Bei den Luftpistolenschützen holte Anneliese Neurauter (Haiming) Mannschaftssilber in der Klasse Seniorinnnen 2 und Fabian Kluibenschädl aus Roppen konnte sich über Mannschaftsbronze in der Klasse Jungschützen freuen.