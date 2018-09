Imster Sportler für ihre Leistungen geehrt

16.09.2018, 10:49 Uhr

Die geehrten des Abends



Eine Sportlerehrung wie die vergangenen Freitag hat es in Imst schon seit einigen Jahren nicht mehr gegeben. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass in den vergangenen Jahren einige nationale und internationale Topleistungen der Imster Sportler zusammengekommen sind, die es an diesem Freitagabend zu feiern gab. Ein Blick zurück auf die Errungenschaften der Imster Sportler stellt auch den Vertretern der Stadtverwaltung, die als Verantwortliche für die sportliche Infrastruktur der Gemeinde ihren Teil zum Erfolg der Imster Sportler beitragen, ein nicht so schlechtes Zeugnis aus. Für Sportreferent Thomas Schatz ist das Thema „Sport in Imst“ spürbar eine Herzensangelegenheit. Er unterstrich die sowohl hohe soziale, als auch gesellschaftliche Bedeutung sportlicher Aktivität und forderte die anwesenden Sportler auf als Vorbild andere zum Sport zu motivieren. „Sport verbindet uns nicht nur, er fördert die individuelle Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit und ist wichtiger Faktor in Fragen Gesundheit und Ausgeglichenheit. Deshalb zählt der Sport zu den tragenden Säulen unserer Gesellschaft“ so Schatz. Für gute Unterhaltung an diesem Abend sorgte neben Moderator Wilfried Schatz die Musikgruppe Zweiklang und die Sportklettergruppe des Alpenvereins Imst mit einer Showeinlage.Mit derwurden an diesem Abend ausgezeichnet: Leoni Aichwalder (Judo), Peter Mungenast (Kraftsport), Celina Dabernig, Lisa und Lena Ennemoser (alle drei Orientierungslauf), Fabio Zauser (Rodeln Kunstbahn), Hans-Peter Krissmer (Shortcarving), Katrin Raffl und Thomas Nothdurfter (Sportschützen), Johannes Bangratz (Tennis) und Fabio Payer (Motocross).Dieerhielten an diesem Abend Lukas Wille (Judo), André Weratschnig, Christian und Barbara Wagner, Christian Ewerz und Simon Pechtl (alle Kraftsport), Maximilian Kirschner (Radsport), Jakob Schmid (Rodeln Kunstbahn) und Markus Kohler (Firngleiten).Diewurde verliehen Philipp Mantl, Anna-Lena Klingenschmid, Fabian Weirather (alle Skisport), Florian Schmid (Rodeln Kunstbahn), Dakota Reich (Kraftsport), Joachim und Lothar Zebisch (beide Reitsport) und Mathias Posch (Klettern).Für langjähriges Wirken als Funktionär wurden an diesem Abend mit demausgezeichnet: MSC Imst Obmann Ralph Winkler, Frieda Huber von den Naturfreunden Imst und Karl Mantl vom Schachclub Imst