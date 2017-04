USV Oetz Zweig Ski ehrt erfolgreiche Skiläuferinnen

23.04.2017, 20:19 Uhr

Erfolgreiche Saison für Karolina Auer und Ann-Kathrin Neurauter – beide TSV-Kaderläuferinnen

OETZ (ea). Der USV Oetz Zweig Ski unter Obmann Hubert Klotz konnte im Rahmen der Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft Ehrungen an zwei erfolgreiche Nachwuchsläuferinnen überreichen. Die zwei TSV-Kaderläuferinnen (Schülerklasse) warteten in der abgelaufenen Rennsaison mit hervorragenden Ergebnissen auf. Karolina Auer (Jahrgang 2001) wurde Österreichische Schülermeisterin im Slalom, Tiroler Schülermeisterin im Slalom, gewann den Parallelslalom beim ÖSV-Schülertestrennen und wurde aufgrund ihrer tollen Erfolge vom ÖSV für internationale Schülerrennen nominiert, wo sie sich im vorderen Drittel platzieren konnte. In der nächsten Saison wechselt Auer in den Jugendbereich, wo sie bereits FIS-Rennen bestreiten wird.Ann-Kathrin Neurauter (Jahrgang 2003) wurde beim ÖSV-Schülertestrennen im Slalom Zweite, bei den Österreichischen Schülermeisterschaften im Slalom belegte sie Rang Vier, bei der Bezirkscupgesamtwertung U 14 wurde sie Zweite, in der Landescupgesamtwertung U 14 Sechste und bei weiteren Rennen außerhalb des Bezirkes Imst lag sie immer auf den vorderen Plätzen.Vizebürgermeister Mathias Speckle und Obmann Hubert Klotz überreichten den beiden Rennläuferinnen Geschenke für ihre tolle Saison und wünschten ihnen alles Gute für die kommende Rennsaison.Nach der Ehrung der beiden Nachwuchsläuferinnen fand die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft statt. Tagessieger in den Nachwuchsklassen wurden Ann-Kathrin Neurauter und Lukas Ljevak, Tagessieger in der Allgemeinen Klasse wurden Viktoria Auer und Marco Neurauter. Den Familiencup, bei dem die Gleichmäßigkeit der drei „Familienläufer“ bewertet wurde, gewann die Familie Allmrodt mit den Läufern Sky, Torsten und Stefanie.