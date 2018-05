Yildirim wechselt zu Silz/Mötz

01.05.2018, 12:48 Uhr

MÖTZ (pele). Angesichts von zehn Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz sollte der SPG Silz/Mötz der Klassenerhalt in der Tiroler Liga eigentlich sicher sein. „Ich glaube, dass wir noch zwei Siege brauchen, damit wir endgültig drinnen sind“, glaubt Trainer Aleksandar Matic.Er und Vereinsobmann Christian Kranebitter können unterdessen bereits den ersten Neuzugang für die kommende Saison vermelden. Und ganz gewiss keinen schlechten! Stürmer Ertugrul Yildirim, der zuletzt beim Westligisten Schwaz kickte, wurde für zwei Jahre fix verpflichtet. „Er wird unser Offensivspiel weiter beleben“, ist Matic überzeugt.Vor seinem Engagement in der Silberstadt kickte Yildirim auch in Völs, bei Wacker Innsbruck und in Kematen.