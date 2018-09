Lange Gästeliste bei Firstfeier des Naturparkhauses in Längenfeld

15.09.2018, 19:12 Uhr

LÄNGENFELD (ps). Vergangene Woche konnten die Arbeiter der am Bau beteiligten Firmen und Naturparkmitarbeiter, allen voran Thomas Schmarda die Firstfeier beim Naturparkhaus in Längenfeld feiern. Die hochkarätige Gästeliste mit LH-Stv. Ingrid Felipe, als Vertreter für die Bundesforste Helmut Lang, dem ausführenden Architekten Schlögl, dem Tourismusurgestein Bernhard Riml, dem Obmann des Ötztaler Planungsverbandes und Oetzer Bürgermeisters Hansjörg Falkner und dem Längenfelder Bürgermeister Richard Grüner untermauerte die Wertschätzung des Naturparkes Ötzal. "Nachdem die erste Zeit des Naturparks eher holprig verlief, nahm die Entwicklung der Projekte und Ausbau der Niederlassungen deutlich Fahrt auf und steuert mit der Fertigstellung der Zentrale im Naturparkhaus Längenfeld auf ihren bisherigen Höhepunkt zu", freut sich BM Grüner über die gelungene Angebotserweiterung in seiner Gemeinde.

Highlight bald fertig

Visitenkarte für Natur

Die fünf bereits fertiggestellten Info-Standorte in Ambach, Niederthai, Gries, Vent und Obergurgl/ Hohe Mut erfreuen sich großer Beliebtheit, aber die mit über 2,6 Millionen veranschlagte Naturpark-Zentrale soll das Highlight für Gäste und Einheimische werden. Als zentraler Teil des Hauses ist die über 270 m2 große Ausstellungsfläche zu sehen, die in enger Kooperation mit der Firma pronatour gestaltet wird. Sie wird die einzigartige Ötztaler Naturvielfalt in all ihren Facetten gezeigt und vertieft die Inhalte aus den peripheren Standorten. Übergeordnete Themenfelder wie besondere Pflanzen, Tiere, Lebensräume werden ebenso erklärt wie die Geologie samt der talgestaltenden Bergstürze. Zusätzlich zur fixen Naturpark-Ausstellungsfläche steht noch ein rund 70m2 großer, multifunktionaler Seminarraum zur Verfügung. Hier können einschlägige Vorträge, Sitzungen und Workshops abgehalten werden. Zudem eignet sich der Raum auch ideal für mobile Wechselausstellungen.Lobende Worte aller Redner, allen voran die "Grünen-Chefin" Ingrid Felipe, die in jedem Naturparkhaus eine Visitenkarte für Tirols Natur und Naturverbundenheit sieht. Aber auch Hansjörg Falkner sieht in der Umsetzung des Projektes ein Leuchtturmprojekt, wie es sich der Planungsverband Ötztal nur wünschen könne."Mit dem Bau des neuen Naturpark-Hauses in Längenfeld wird der Naturpark Ötztal mit seinen Anliegen wieder ein Stück weit sichtbarer und wahrnehmbarer im Tal. Dadurch wird der Naturpark als Kompetenzzentrum und Partnerinstitution für die Ötztaler Natur und Umwelt im Tal weiter gefestigt", freut sich Thomas Schmarda, Geschäftsführer des Naturparks. Auf die frage der Fertigstellung meinte er scherzhaft: "Im Jahr so bald als möglich" und meinte damit nächstes Frühjahr.