Mozart und die Silberstimmen mit Arno Argos Raunig

Mozarthaus im Kloster des Deutschen Ordens , Singerstraße 7 , 1010 Wien AT

In geschichtsträchtigem Ambiente entfliehen in die Zeit Mozart´s mit der

Silberstimme des Starsopranisten Arno Argos Raunig!

Arien komponiert für Kastratenstimmen gesungen in einem Haus wo Mozart wirkte – pure Authentizität.



Arno Argos Raunig – Sopranist

Matthias Krampe – Cembalo



Sala Terrena (Mozart House)

Deutschordenshaus Singerstrasse 7

1010 Wien



Dienstag den 6. März 2018 um 19.30 Uhr

Mittwoch den 7. März 2018 um 19.30 Uhr (Extra konzert)



Werke: Mozart-Castratoarias

Eintritt:€ 30.- unter farinelli.company@gmail.com

Tel: 0664/1914916



Der Preis für eine Konzertkarte ist diesmal 30.- €