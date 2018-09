Melanie tanzt ins Finale

10.09.2018, 19:44 Uhr

Für die junge Floridsdorferin war es zusätzlich auch noch der erster Start in der höchsten Leistungsklasse.Realisiert konnte diese interessante Paarung durch die Kooperation zweier Wiener Tanzsportklubs aus dem 2. Bezirk, Vienna Dance und Juventus Wien, werden.Es war sehr spannend, beschreibt Melanie, ihren ersten Start mit Anton. Unser Ziel war es, zumindest den Finaleinzug zu schaffen, dass wir dann sogar am 4. Platz gelandet sind war die Erfüllung unserer kühnsten Tanzträume.Melanie und Anton freuen sich jetzt schon auf weitere Intensivtrainings.In dieser Paarung steckt einiges an Potiential - All eyes on you!

Anton Betnev stammt ursprünglich aus Irkutsk. Er startete seine Tanzausbildung mit fünf Jahren im Kindergarten. Später zog Anton nach Moskau von wo er schließlich nach Wien, in den 2. Wiener Gemeindebezirk übersiedelte.