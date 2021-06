Am heutigen 1. Juni eröffnete das Traditionsgasthaus Hirtenfelder, nach nahezu auf den Tag genau, zwei Jahren, wieder die Türen für seine Gäste in Windisch-Minihof. Frisch, hell, modern präsentiert sich das Gasthaus nach dem Umbau, geöffnet am Montag, Dienstag, Freitag-Sonntag (Mittwoch und Donnerstag Ruhetage, ausgenommen Feiertage) und bietet an diesen Tagen Menü und natürlich nach wie vor ihre Kegelbahnen zur sportlichen Unterhaltung.

Anbei Chefin Karin Hirtenfelder mit ihrem Team im neuen Wintergarten. Siehe auch www.hirtenfelder.at