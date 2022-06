Die 11 jährige Hannah aus Grieselstein, brillierte bei der Staatsmeisterschaft der Steirischen Harmonika am Samstag, 18. Juni 2022, in der Mittelschule Perg in Oberösterreich in der Solo Wertung.

Hannah hat in ihren 5 Lernjahren an der Zentralmusikschule bereits viel Wettbewerbserfahrung gesammelt. Schon unter ihrer ersten Lehrerin Erna Eichmann nahm sie bei diversen Wettbewerben der Steirischen Harmonika sowie Prima la musica sehr erfolgreich teil. In diesem Schuljahr wurde sie von Natascha Lueger, MA, unterrichtet und auf den Wettbewerb vorbereitet. Nach einem 2. Preis bei Prima la musica im März konnte sie mit dem Pflichtstück Mise Mamoradi, dem Kornblumenwalzer und Halterbuam Marsch die internationale Jury (Slowenien, Schweiz, Deutschland, Österreich) überzeugen und erhielt eine Auszeichnung in der Unterstufe B. Erna Eichmann war beim Wettbewerbstag in einer anderen Alterskategorie als Jurymitglied tätig und freute sich über die Auszeichnung.

Hannah Melbinger war eine von nur zwei Vertretern des Burgenlandes.