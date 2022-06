Eine Pusteblume war schon etwas Besonderes, als wir Kinder waren.

Wir pusteten unsere Wünsche in die Luft und diese wurden gen Himmel getragen, in der Hoffnung, sie mochten in Erfüllung gehen.

Eigentlich sollte man nie aufhören daran zu glauben, dass so ein Wunder geschieht.

Also, gehen wir öfter auf eine Blumenwiese, für so etwas wird man doch nie zu alt.

Elisabeth Paukovitsch