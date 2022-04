Der Frühling hat nun tatsächlich in der Bezirkshauptstadt Jennersdorf begonnen - das Storchenpaar ist wieder retour. Nachdem Herr Storch bereits in der Vorwoche ins Nest auf dem Dach vom "Gasthaus zum Hof" zurückgekehrt ist, folgte am 7. April das Weibchen. Leider werden sie immer wieder bei ihren Flügen von Krähen attackiert. Wir hoffen das Beste und auf baldigen Nachwuchs.