Der Wallfahrtsort Maria Bild ist um eine Attraktion reicher. Pünktlich zum Pilgerfest und Pilgerweinsegnung am Samstag, dem 25. Juni, wurde im Weingut Gratl die Lounge fertig gestellt, die zum Weinverkosten inmitten der Weinberge einlädt. Die Räumlichkeiten befinden sich auf der neu errichteten Kellerei und sollen sowohl für Veranstaltungen indoor als auch outdoor genutzt werden.

MARIA BILD. Die ältesten Gebäudeteile des Betriebes stammen aus dem Jahr 1797. 2008 hat die Familie Gratl damit begonnen die umfangreichen Planungen in schrittweisen Bauphasen in die Tat umzusetzen. So entstand über die Jahre eine moderne Kellerei auf drei Stockwerken, in der die Trauben aus den Weingärten behutsam zu Wein heranreifen können.

Christoph Gratl sen. und Christoph Gratl Junior sind sehr stolz auf ihren Weinbaubetrieb in Maria Bild

Schonende Weinproduktion

Die Grundidee von Winzer Christoph Gratl war immer: vom Rebler zur Presse bzw. zum Maischetank ohne den Einsatz von Pumpen aus zu kommen. In enger Zusammenarbeit mit der Familie hat Architekt Bernd Reiner den idealen Weinproduktionsbetrieb geschaffen. Aufgrund seiner Hanglage wird eine schonende Produktion erreicht, die mit wenig Energie auskommt. Der Großteil wurde unterirdisch bzw. in den Hang gebaut.

Panorama-Blick über Maria Bild

"Der Verkaufsraum im Erdgeschoß und die darüber liegenden Präsentationsräumlichkeiten in und über der Weingartenebene betonen das Panorama über den Weingarten und die hügelige Landschaft von Maria Bild", betont der Architekt und ergänzt: „Inspiriert wurden meine Planungen vor allem durch Kühle, Ruhe, Dunkelheit, Frischluft, Beleuchtung, Belichtung, Aussichten, Raum, Rauheit, Rohheit, Gelassenheit“, erklärt Reiner.

Segnung durch Pfarrer

„Für uns ist es ein praxisbezogener Bau, der das Produzieren hochwertiger Weine ermöglicht und auch durch die Präsentation die Schönheit der Umgebung unseren Kunden und Liebhabern unserer Weine nahe bringt“, so Winzer Christoph Gratl. Die Segnung der Lounge übernahm Pfarrer Anton Pollanz.

Pilgerweinsegnung

Pfarrer Pollanz wird am Samstag, dem 25. Juni, ab 16.00 Uhr auch die Weinsegnung vornehmen. Anschließend folgt das Pilgerweinfest mit allen aktuellen Jahrgängen von der Winzerfamilie Gratl. Für musikalische Unterhaltung, Speis und Trank ist gesorgt.