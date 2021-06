Seit 1. März ist die Müllumladestation am Abfallsammelzentrum in Heiligenkreuz in Betrieb. Die 930 m² große Rundbogenhalle dient der internen Umladung von gesammeltem Hausmüll aus den Bezirken Jennersdorf und Güssing.

HEILIGENKREUZ. Was die Umladung von Hausmüll betrifft, stehen dahinter sowohl wirtschaftliche wie auch ökologische Überlegungen betreffend die Logistik: „Die Effizienzsteigerung in der Abfallsammlung erzielen wir dadurch, dass unsere Pressmüllsammel­fahrzeuge kürzere Distanzen bis zur Umladung zurücklegen müssen“, betonen die beiden Geschäftsführer Markus Szelinger und Rudolf Haider.

Für die Bevölkerung ergeben sich keinerlei Veränderungen. Die Umladestation Umladestation wird vom Umweltdienst Burgenland (UdB) betrieben.