Familienministerin Bogner-Strauß besuchte Mogersdorf

26.04.2018, 22:35 Uhr

familienfreundlichsten Unternehmen des Landes gekürt worden war.

Im Betrieb des Mediziners Michael Ehrenberger werden natürliche Nahrungsergänzungsmittel erzeugt. 17 Arbeitnehmer sind hier angestellt, darunter zehn Frauen. Bogner-Strauß besichtigte die Produktion und informierte sich über die Produktpalette, die Betriebsstruktur und das Miteinander der Mitarbeiter/innen.Weitere Stationen ihres ersten offiziellen Burgenland-Besuchstages waren das Gasthaus Kedl in Urbersdorf, der Bauernladen in Güssing und die Kürbismanufaktur Koller-Lackner in Kukmirn.