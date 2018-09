ORF Serie "Eine kultige Landpartie" unterwegs in Mogersdorf

07.09.2018, 17:29 Uhr

Der rote VW Bulli aus "Eine kultige Landpartie" tourt wieder durch das ganze Burgenland.

Bettina Treiber und Michaela Frühstück aus der ORF-Burgenland-Kulturredaktion sind in den kommenden Wochen wieder unterwegs auf der Suche nach interessanten Menschen, verborgenen Kulturschätzen und außergewöhnlichen Dorfgeschichten. Mit einem markanten roten VW Bulli bereisen sie für die Radio und TV-Serie "Eine kultige Landpartie" alle sieben Bezirke. Wohin es geht, entscheidet das Los.Beim ORF-Sommerfest in Jennersdorf wurde zum Staffel-Auftakt Mogersdorf gezogen. Die beiden Redakteurinnen lernten am Schlösslberg wie man anno dazumal türkischen Kaffee kochte und der Künstler Eduard Hois zeigte seine aus Leder angefertigten Werke.Diese und weitere Geschichten aus Mogersdorf sind heute Abend um 19.00 Uhr in der Sendung "Burgenland heute" zu sehen.