Mit dem Eintritt in eine Lehre werden wichtige Erfahrungen gemacht: Selbstständigkeit sowie Selbstwertgefühl werden gesteigert, man ist stolz auf die eigene Leistung und erlebt, wie viel persönliche Energie in dem selbsterarbeiteten Geld steckt. Hinzu kommt auch das erste eigene Konto.

KÄRNTEN. Ein eigenes Konto hilft dabei den Umgang mit Geld, der Bank und bargeldlosem Zahlungsverkehr zu üben, den Weg des eigenen Geldes nachzuverfolgen sowie wirtschaftliches Denken und Handeln zu vermitteln. Mit spark7 bietet die Kärntner Sparkasse ein kostenloses Konto für 10- bis 19-Jährige an. Von 10 bis 13 Jahren ist die Eröffnung nur mit einem gesetzlichen Vertreter, ab 14 Jahren alleine möglich. Voraussetzung ist ein eigenes Einkommen oder regelmäßiges Taschengeld. Kontoführung, Debitkarte und Daueraufträge sind beim spark7 Konto kostenlos. Ebenso George - das modernste Internetbanking Österreichs inklusive George-App.

Deine Debitkarte

Mit der Debitkarte kann Bargeld abgehoben, direkt mit Karte oder am Smartphone bezahlt und auch online gezahlt werden – überall, wo Mastercard akzeptiert wird. Eine Karte für das ganze On- und Offline-Leben der Jugendlichen. Den Überblick zu seinen Zahlungen behält man dabei ganz einfach mit George, auf dem Smartphone oder am Computer. Eine Überziehung ist mit einem Jugend- und Lehrlingskonto nicht möglich, da nur so viel abgehoben werden kann, wie darauf verfügbar ist. Schulden können somit nicht aufgebaut werden. Diese Einschränkung hilft dabei, von Anfang an sorgsam mit dem eigenen Geld umzugehen.