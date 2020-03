1.800 Mitglieder in 55 Vereinen mit 120 Jugendlichen zählt der Österreichische Aeroclub – Landesverband Kärnten.

Die Fliegerei hat die Menschen immer schon magisch angezogen. Hat man in den Ursprüngen noch „Hüpfer“ über einige wenige Meter bewundert, so ist selbst heute das Interesse daran ungebrochen, obwohl man inzwischen in ein paar Stunden rund um die Erde fliegt oder mit Spaceshuttles ins Weltall katapultiert wird.

Was macht der Club?

Der Österreichische Aeroclub – Landesverband Kärnten betreut Flugsportler in den Sektionen Motor- und Segelflug , Hänge- und Paragleiten, Modellflug, Fallschirm springen, Ultraleicht, Amateurbau, Helikopter, Ballonfahren mit mehr als 1.800 Mitglieder in 55 Vereine mit insgesamt 120 Jugendlichen.

Ziele des Clubs

Die Förderung der theoretischen, technischen und fliegerischen Schulung und Weiterbildung der Mitglieder durch das Veranstalten von Lehrgängen und Vorträgen liegt uns hierbei sehr am Herzen.

Meisterschaften erlangen unsere Mitglieder viele großartige Erfolge und Auszeichnungen. Einige Welt- und Europameister zählen zu unseren Mitgliedern.

Mit aktiver Nachwuchsförderung die Existenz des Flugsports zu sichern und die Erhaltung des freien Luftraumes für die allgemeine Luftfahrt ist dabei unser vorderstes Ziel.