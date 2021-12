Ihr Kind hat Ohrenschmerzen und Fieber, der Hausarzt hat aber keine Sprechstunde? Das ist ein Fall für den Hausärztlichen Notdienst (HÄND).

BEZIRK KIRCHDORF. Der Hausärztliche Notdienst ist ein Ersatz für den eigenen Hausarzt, wenn dieser keine Sprechstunde hat und etwas vom Hausarzt benötigt wird. Angelika Reitböck, Präsidentin des Österreichischen Hausärzteverbands, merkt an: "Nur durch die Einführung des HÄND konnte die hausärztliche medizinische Versorgung der Bevölkerung außerhalb der Öffnungszeiten der Ordinationen aufrechterhalten werden."

In Zusammenarbeit mit der Ärztekammer Oberösterreich wird der HÄND vom Roten Kreuz angeboten und er wurde am 01. Jänner 2016 im Bezirk Kirchdorf eingeführt. Laut Reitböck würde er bestens von der Bevölkerung angenommen werden.

Wichtig zu beachten sei aber, dass der HÄND nicht der Notarzt ist. Das Notarztsystem habe sich im Vergleich zu früher nicht geändert, und jetzt sowie auch früher, versorge der Notarzt bei akuten lebensgefährlichen Fällen die Bevölkerung extra. Dieses System sei, laut Reitböck, vom HÄND unabhängig.

Ein Fall für den HÄND – oder doch lieber der Notarzt?

Um den Unterschied zwischen dem Hausärztlichen Notdienst und dem Notarzt deutlich zu machen, erklärt Reitböck: "Wenn ihr Kind Ohrenschmerzen und Fieber hat ist das ein klarer Fall für den HÄND. Auch heftige, plötzliche Kreuzschmerzen, so dass man sich nicht mehr bewegen kann, gehen an den HÄND. Hier kann man unter der Telefonnummer 141 anrufen und bekommt Anweisungen was zu tun ist. Bei plötzlichen akuten Schmerzen über der Brust, Übelkeit und Bleichheit ist der Notarzt zuständig, mit der Telefonnummer 144. Auch ein plötzlicher Schlaganfall geht an den Notzarzt. Sollte man irrtümlich den HÄND gewählt haben, klärt und hilft die Leitstelle beim Roten Kreuz und aktiviert in diesem Fall den Notarzt. Die Mitarbeiter der Leitstelle beim Roten Kreuz sind bestens geschult, damit Sie aus Ihren Angaben herausfiltern können, ob nun der HÄND oder der Notarzt gebraucht wird."

Während des HÄND-Dienstes seien oft eine Vielzahl von Kontaktaufnahmen zu verzeichnen. Aufgrunddessen würde der diensthabende Arzt in weniger dringlichen Fällen die Patienten so weit wie möglich auch nur telefonisch beraten, damit diese über die Nachtstunden kämen und am Morgen gleich den Hausarzt aufsuchen könnten. Reitböck gibt an, dass derzeit diesbezüglich circa 350 telefonische Beratungen pro Monat durchgeführt werden.

„Der HÄND kann bei allen akuten Beschwerden kontaktiert werden, mit denen man auch zum Hausarzt gehen würde. Etwa mit hohem Fieber, Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen und dergleichen mehr“ informiert Dieter Goppold, Bezirksstellenleiter vom Roten Kreuz Kirchdorf.

Außerdem möchte Reitböck festhalten, dass Oberösterreich das einzige Bundesland ist, indem es durch den HÄND-Dienst noch eine 24-Stunden Erreichbarkeit eines Arztes mit Visitenmöglichkeit gibt. In allen anderen Bundesländern gäbe es nur mehr eine lückenhafte Versorgung oder es sei generell nur mehr ein Arzt an einer Zentralstelle telefonisch für medizinische Auskünfte erreichbar und die Möglichkeit einer Visite gäbe es dadurch überhaupt nicht mehr.

Erreichbarkeit eines Arztes

Es ist rund um die Uhr ein Arzt mit Fahrer in Bereitschaft beim Stützpunkt Rotes Kreuz Kirchdorf, immer am Wochenende und Wochentags von 19:00 Uhr abends bis 7:00 Uhr morgens, so Reitböck. "Wir stellen die Infrastruktur, in Form von Leitstelle, Fahrer, Auto und Unterkunft zur Verfügung“, betont Goppold.

Zusätzlich sei zur Entlastung an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen jeweils eine hausärztliche Ordination im Norden und Süden des Bezirkes von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr und von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr fix geöffnet. Die Patienten könnten die Ordination in ihrem Versorgungsgebiet zu den festgelegten Öffnungszeiten direkt besuchen und brauchen nicht vorher anzurufen.

Während der Woche seien nachmittags immer drei hausärztliche Ordinationen im gesmaten Versorgungsgebiet zusätzlich geöffnet. "Tatsätchlich haben meistens sogar wesentlich mehr Praxen geöffnet, wegen der regulären Nachmittagsordinationen der Ärzte.", gibt Reitböck an.

Für eine Auskunft der Erreichbarkeiten der Ärzte, kann beim Roten Kreuz unter der Telefonnummer 141 nachgefragt werden.

Hilfreiche Tipps

Sinnvoll seien, so Reitböck, einige Grundsätze:"Tragen Sie Sorge, dass Sie immer ein Schmerzmittel in Ihrer Hausapotheke haben. Sollten Sie viele Medikamente einnehmen, so tragen Sie eine Auflistung Ihrer Dauermedikamente immer mit sich. Dies ist eine wertvolle Information für medizinische Dienstfälle durch Ärzte die sie nicht so gut kennen wie Ihr eigener Hausarzt."