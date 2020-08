Altholz-Pionier Hubert Baumgartner aus Inzersdorf erfüllt sich mit seinem Projekt "der baum" einen Lebenstraum.

INZERSDORF (sta). Hubert Baumgartner, der Initiator des Seminarzentrums "der baum", ist bekannt als Unternehmer und Gründer der Firma Altholz, die europaweit agiert und seit mehr als 20 Jahren erfolgreich ist. Nach den ersten Versuchen mit der „Kurswerkstätte Baumgartner“ hat ihn der Erfolg des Altholz-Unternehmens „Altholz – Baumgartner & Co GmbH“ eingeholt. Nach der Errichtung des Altholz-Ideenhauses wird demnächst das neu geschaffene Seminarzentrum, ein lang gehegter Herzenswunsch, eröffnet. Die Seminaranlage zeichnet sich durch eine besonders stilvolle Holz-Architektur aus. Nachhaltigen Kriterien folgend wurde in den letzten Monaten unter Verwendung alter und neuer, ökologischer Baumaterialien ein traditionelles Bauernhaus in ein modernes Seminarzentrum umgestaltet. "Die Gestaltung des Zentrums erlaubt es den Gästen, sich wie zuhause zu fühlen, zu sich selbst zu kommen und sich weiterzuentwickeln", so Baumgartner.

Der "Dom" als Zentrum

Das Seminarzentrum "der baum" bietet Seminarräume, eine Veranstaltungsarena, einen Teich sowie einen Nutzgarten, einen Erholungs- und Waldgarten mit Ruheoasen, die alle durch gezielte Baumaßnahmen in harmonische Beziehung zueinander gebracht wurden. Die hervorstechendste Baueinheit stellt der Dom dar. Mit seiner Kuppel, in der die Proportionen des goldenen Schnitts abgebildet sind, ist er das Markenzeichen des Seminarzentrums. Er bildet damit einen schwingenden Resonanzkörper. Die ästhetische und akustische Wirkung dieser Konstruktion übt eine besondere Anziehungskraft aus und eignet sich besonders für Yoga, Tanz und Gesang. Das Programm des Seminarzentrums richtet seinen Fokus auf die Körperarbeit, die der persönlichen Weiterentwicklung dient.

Eröffnung mit Tag der offenen Tür

Am Freitag den 18. September 2020 von 14 bis 18 Uhr findet die offizielle Eröffnung von "der Baum" statt.