ROSSLEITHEN. Die jüngste Amtsleiterin Oberösterreichs kommt mit Bernadette Strohmann aus Roßleithen. Jetzt hat sie auch die Dienstprüfung für das Modul 2 der Gemeinde-Dienstausbildungsverordnung mit ausgezeichneten Erfolg bestanden. „Als Bürgermeister bin ich besonders stolz, eine so engagierte und motivierte Amtsleiterin am Gemeindeamt zu haben. Ich gratuliere Bernadette sehr herzlich und freue mich auf eine gemeinsame Feier mit allen Bediensteten, die wirklich Großartiges leisten“, so Bürgermeister Kurt Pawluk.

