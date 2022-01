"Wolfspirit" nennt sich das Unternehmen von Eva Russmann aus Molln, das diese Anfang Jänner 2022 im Nebenerwerb eröffnet hat.

MOLLN. "Der Wolfspirit kommt von der Leidenschaft zum Urvater unserer Hunde, dem majestätischen Wolf", erklärt die Mollnerin. Von klein auf war ihr Interesse an Tieren und Tiertraining groß. "Schon meine Hasen und Frettchen konnten an der Leine laufen und so manches Kunststück", erinnert sie sich. Mit 16 Jahren erfüllte sie sich den Traum vom eigenen Hund – und nun auch jenen eines beruflichen Standbeins als Hundetrainerin.

Eva Russmann machte nach der Handelsschule die Ausbildung zur Tierarztassistentin. "Daraufhin arbeitete ich ein halbes Jahr als Tierpflegerin im Tierheim Steyr. Dort habe ich mich in die Hündin Luna verliebt, sie wurde Teil unserer Familie. In weiterer Folge habe ich sie dann zur Therapiehündin ausgebildet." Nach vier Jahren als Tierarztassistentin, in denen sie auch die Ausbildung zur Pferdephysiotherapeutin absolvierte, stieg sie im elterlichen Imkereibetrieb ein.

Respektvoller Umgang mit dem Hund

Der Traum, mit Tieren zu arbeiten, hat sie jedoch nie ganz losgelassen. So schlug sie 2019 den Weg zur tierschutzqualifizierten Hundetrainerin ein. Das Fernstudium samt zahlreicher Praxisseminare und Videomeetings schloss sie im vergangenen Oktober erfolgreich ab. "Auf dem Gelände in Molln, aber auf Wunsch auch bei Kunden vor Ort, werde ich Gruppenkurse, individuelle Einzelcoachings, Workshops und Vorträge sowie zukünftig auch den Sachkundenachweis anbieten." Ein besonderes Augenmerk legt Eva Russmann auf den respektvollen Umgang mit dem Hund, auf positive Verstärkung und das richtige Deuten der Körpersprache, um auf dessen individuelle Bedürfnisse besser eingehen zu können. Große Bedeutung hat für sie auch das entspannte Arbeiten mit dem Tier, "daher wird mein Angebot ebenfalls einen Entspannungsworkshop beinhalten. Nur mit einem Tier, das nicht stark verängstig oder gestresst ist beziehungsweise andere Beschwerden hat, kann man auf vertrauensvoller Basis gut arbeiten." In weiterer Folge schweben ihr auch ein Massageangebot und Bewegungstraining für Hunde vor.

Auf der Seite www.wolfspirit.at sind die aktuellen Kurse für Welpen und Junghunde, aber auch Alltagstauglichkeitskurse, individuelle Einzelcoachings oder Beschäftigungskurse zu finden.