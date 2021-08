Die Junge ÖVP Oberösterreich präsentierte im Bezirk Kirchdorf ihre Sommerkampagne "Mission Tomorrow". Mit dabei waren Landesobfrau Claudia Plakolm und Bezirksobmann Markus Tempelmayr aus Ried im Traunkeis.

BEZIRK KIRCHDORF. Inhaltlich setzt die JVP auf die Themen Ehrenamt, Umwelt und Arbeit. "Wir sind nicht nur das Sprachrohr für Jugendliche, sondern auch Übersetzter modernder Politik. Mit eigenen 'Mission-Tomorrow-Comics' bringen wir unsere Forderungen auf den Punkt und zeigen, dass auch Jugendliche mitreden und ihre Ideen umsetzen wollen. Wir werden auf unserer Tour in alle 48 Gemeinden kommen, wo die Jugendlichen die Möglichkeit haben uns zu sagen, wie sie sich Oberöstereich von morgen vorstellen – was ihnen fehlt und was sie sich wünschen. Bei Mitmach-Aktionen können Passanten und Besucher tolle Preise gewinnen", so Plakolm, die sich wünscht, dass nach der Wahl im Herbst jede Gemeinde in Oberösterreich einen Vertreter der Jungen ÖVP im Gemeinderat sitzen hat.

"Wie zufrieden bist du mit der Politik"?

Die JVP im Bezirk Kirchdorf startet eine digitale Umfrage unter den Jugendlichen. Bei dieser wird die Zufriedenheit mit der Politik, beziehungsweise die Themen welchen den Jugendlichen wichtig sind, abgefragt. "Dabei wird auch der Wohnort abgefragt, somit haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Themen für die eigene Gemeinde anzuregen", sagt JVP-Bezirksobmann Markus Tempelmayr aus Ried im Traunkreis, der gespannt auf die anstehenden Bürgermeisterwahlen blickt. "Ich hoffe im Bezirk Kirchdorf auf zwei Bürgermeister aus unseren Reihen. Mit Michael Eibl in Windischgarsten haben wir ja einen amtierenden Bürgermeister. In Rosenau hoffe ich, dass unser Kandidat Matthias Berger das Rennen macht"