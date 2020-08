Nach der langen Corona-Zwangspause fieberten die Fußballfans schon sehr dem Auftakt entgegen. Die Union Pettenbach zeigte mit hoher Laufbereitschaft und viel Engagement, dass sie auch heuer ein ernstzunehmender Gegner ist.

Dies bekam der SK Schärding, der zum Auftaktspiel in die Almtalarena gekommen war, von Beginn an zu spüren. Die Kührer-Elf zeigte von der ersten Minute an eine sehr hohe Laufbereitschaft und den nötigen Biss. Die Gäste aus Schärding wirkten etwas überrascht, von den extrem bissigen Almtalern in der Anfangsphase und so kam die Union Pettenbach bereits nach sechs Minuten zur verdienten 1:0 Führung. Fabian Riegler erzielte per Kopf den ersten von vier Treffern an diesem Abend für seine Mannschaft. Selbst nach der frühen Führung marschierte die Union weiter. Die Gäste hatten ebenfalls ihre Möglichkeiten. Dennoch durften erneut die Pettenbacher Fans jubeln. Fabien Riegler bekam wie beim ersten Treffer den Ball perfekt von Pascal Waldl in die Mitte serviert, diesmal traf der Stürmer jedoch mit dem Fuß ins Tor. Mit dem 2:0 ging es in die Kabinen.

Pettenbach macht Sack mit Traumtor zu

Gästetrainer Bernhard Straif wechselte zur Pause und brachte mit Fichtinger und Grossbötzl zwei frische Kräfte ins Spiel. Gleich die erste Chance in Hälfte zwei gehörte Grossbötzl, welcher den Ball aber über das Tor beförderte. Den Sack zu machte aber kurze Zeit später Pettenbachs Ivan Matanovic mit dem 3:0. Ein Tor aus der Rubrik „ Spektakulär und unhaltbar“ versetzte die Fans der Union in Ekstase. Wie ein Strich zog der Ball aus gut 20 Metern ins linke Kreuzeck. Bemerkenswert wie die Gäste dennoch unbeirrt weiter kombinierten, selbst nach dem klaren Rückstand. Es war insgesamt ein Landesliga Spiel mit hoher Intensität. Florian Herndler setzte mit dem 4:0 kurz vor Spielende den Schlusspunkt eines würdigen Auftaktes für die Almtaler.

„Es war ein toller Auftakt für uns. Wir haben aus sieben Chancen vier Tore erzielt. Die Gäste aus Schärding waren uns spielerisch zwar etwas überlegen aber die Mannschaft hat heute gut verteidigt und war stets per Konter gefährlich.“

Walter Waldhör, Sportlicher Leiter Union Pettenbach

Das nächste Spiel der Pettenbacher findet auswärts in Sattledt statt. Spieltermin ist der Samstag, 22.8., um 17:00 Uhr in der Voralpenkreuzarena-Sattledt.