Mit Bronze bei den OÖ Beachvolleyball-Landesmeisterschaften in Ried/Innkreis heimsten Timo Zwicklhuber und Tristan Kitzmüller vom TuS Kremsmünster den nächsten tollen Erfolg ein.

KREMSMÜNSTER. Und das mit einem traurigen Auge: Im Spiel um Silber musste man sich dem Lokalmatador knapp 1:2 geschlagen geben. In der Vorrunde konnte man dieses Team noch klar 2:0 besiegen. Der Landesmeistertitel geht an die Trainingspartner Tobi Ranneth/Patrick Schlederer vor Sebastian Lauss/Mathias Hofinger.

Tags zuvor trat Timo mit dem Kremsmünsterer Altmeister Dominik Kefer beim Amateur 1 Cup in Freistadt an. Die beiden schafften es bis in das Semifinale und besiegten auf diesem Wege sogar die späteren Zweitplatzierten. Schlussendlich war der vierte Platz ein riesiger Erfolg für den gerade 16 Jahre alt gewordenen Timo.