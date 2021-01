Einen Neuzugang kann der SV Grün-Weiß Micheldorf vermelden. Marko Lekic wird im Frühjahr das Trikot mit der Nummer 24 überstreifen.

MICHELDORF. Der 24-Jährige ist im offensiven Mittelfeld und im Angriff einsetzbar und war zuletzt beim ASKÖ Donau Linz tätig. Seine fußballerische Reise begann „Leki“ bereits als sechsjähriger beim LASK, ehe er mit 13 Jahren in die Fußballakademie von Red Bull Salzburg wechselte. Dort spielte er unter anderem mit den heutigen ÖFB-Nationalkickern Xaver Schlager, Valentino Lazaro, Konrad Laimer und auch LASK-Torhüter Alexander Schlager zusammen. Weitere Stationen von Lekic waren St. Florian, Stadl-Paura und Hajduk Split, wo er in der U19 und in der 2. Mannschaft zum Einsatz kam.

"Ein sehr schneller Spieler"

Über seinen neuen Verein kann der gelernte Einzelhandelskaufmann viel Positives berichten. „Micheldorf ist ein konstanter Verein und ist seit 20 Jahren permanent in der OÖ-Liga. Eine robuste Mannschaft, die immer schwer zu bespielen ist“, sagt Lekic.

Cheftrainer Gerald Dickinger-Neuwirth kennt die Neuerwerbung schon aus seiner Zeit im Nachwuchs des LASK und hat ihn nie aus den Augen verloren. „Er ist ein sehr schneller Spieler, den ich länger in Micheldorf sehen will. Mit guten Leistungen kann er sich im Frühjahr für einen längerfristigen Vertrag empfehlen“, so der Cheftrainer.