Mondi Grünburg baut seine Marktposition als einziger vollintegrierter Anbieter von hochwertigen Verpackungslösungen aus Wellpappe mit Flexo- und Offset-Druck in Österreich weiter aus.

GRÜNBURG. Bereits im vergangenen Jahr gab Mondi, ein weltweit führender Verpackungs- und Papierhersteller, bekannt, eine Investition in das bestehende Werk in Grünburg, zu tätigen.

Die neue Offset-Druckmaschine und die dazugehörige Infrastruktur entsprechen dem modernen Stand der Technik. Im Rahmen einener Einweihungsfeier wurde die neu installierte Anlage mit einer Einweihungszeremonie in Betrieb genommen.

80 Millionen Quadratkilometer Verpackung

Die Investition umfasste die vollständige Installation einer neuen Offset-Druckmaschine sowie der dazugehörigen internen Logistik und Infrastruktur. Mit der neuen Maschine mit Inline-Farbsteuerung soll eine Steigerung der Produktionskapazität im Bereich Offset-Druck von etwa 60m Prozent erreichtwerden. Die produzierten Wellpappe-Bögen können nun nicht nur in einem viel größeren Format bedruckt werden, sondern auch mit einer signifikanten höheren Geschwindigkeit bei gleichzeitiger Halbierung der Rüstzeit. Geschäftsführer Florian Döbl sagt: "Es ist fürm uns ein richtungsweisender Schritt. Mit der neuen Anlage können wir 80 Millionen Quadratkilometer Verpackung produzieren - das entspricht etwa einer Fläche von 11.000 Fußballfelder.

Bezirkshauptfrau Elisabeth Leitner, ÖVP-Klubobmann und Bürgermeister von Steinbach an der Steyr, Christian Dörfel, Markus Gärtner (CEO Mondi Corrugated Packaging), Geschäftsführer Florian Döbl, Gerald Augustin, Bürgermeister Gerald Augustin (v.li.)

hochgeladen von Franz Staudinger

Mondi Gruünburg zeichnet sich seit Jahren als innovativer Treiber in der Österreichischen Verpackungsbranche aus, was sich durch den Gewinn zahlreicher Onnovationspreise manifestiert. So erhielt Mondi Grünburg Anfang des Jahres beispielweise zwei der renomierten World Star Awards. "Wir arbeiten täglich mit unseren Kunden zusammen, um bestehende Verpacklungslösungen zu optimieren", sagt Florian Döbl, Geschäftsführer des Mondi Werkes im Steyrtal.