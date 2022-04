Ende März 2022 wurden in Los Angeles nicht nur die Academy Awards, sondern auch die „WirtschaftsOscars 2022“ verliehen.Gewinner in der Kategorie „Growth“ ist Greiner Bio-One.



KREMSMÜNSTER. Der renommierte Preis wurde heuer bereits zum elften Mal vom Außenwirtschafts-Center Los Angeles vergeben. Jährlich werden österreichische Unternehmen in sechs Kategorien für ihre herausragenden wirtschaftlichen Leistungen in den USA ausgezeichnet. In diesem Jahr ging der WirtschaftsOscar in der Kategorie „Growth“ an Greiner Bio-One.

Ein zentraler Beitrag zur Pandemie-Bewältigung

Die Begründung der hochkarätigen Jury, die sich aus Vertretern der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Austrian Trade Commission Los Angeles zusammensetzt: „Als Hersteller von Kunststoffprodukten für das Gesundheitswesen brachte Greiner Bio-One innerhalb kürzester Zeit das Vacuette® Virusstabilisierungsröhrchen auf den Markt, das auch auf dem US-Markt einen zentralen Beitrag zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie geleistet hat.“

„Wir freuen uns sehr über den WirtschaftsOscar 2022 und danken der Jury des AußenwirtschaftsCenters in Los Angeles. Dieser Preis gebührt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Greiner Bio-One, die es 2020 in kürzester Zeit geschafft haben, das Produkt zu entwickeln, das bei PCR-Tests zum Einsatz kommt. Dadurch trugen wir dazu bei, die Pandemie in den USA, aber auch in Europa und vielen anderen Regionen der Welt einzudämmen. Als Anerkennung dafür ist uns die Verleihung des WirtschaftsOscars 2022 eine besondere Ehre“, unterstreicht Bio-One Geschäftsführer Rainer Perneker die Wichtigkeit der Auszeichnung.

Greiner CEO Axel Kühner freut sich mit der erfolgreichen Sparte und sagt: „Wir sind stolz darauf, dass wir mit dem Vacuette Virusstabilisierungsröhrchen einen bedeutenden Beitrag im Kampf gegen die Pandemie leisten konnten. Wir bei Greiner stellen Forschung und Entwicklung neuer und innovativer Medizinprodukte in den Fokus unserer Arbeit und streben dabei stets danach unserer Zeit voraus zu sein. Der Erhalt des WirtschaftsOscars 2022 ehrt uns und ist eine Auszeichnung für die große Innovationskraft aller Kolleginnen und Kollegen der Greiner Bio-One, denen ich hiermit von ganzem Herzen gratulieren möchte.“

Blick auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr

Der Preis wurde von Kevin McGlinchey, dem Senior Director of Sales von Greiner Bio-One North America, in Empfang genommen: „Wir nehmen diese Auszeichnung im Namen aller Greiner Bio-One Mitarbeiter in den USA und auf der ganzen Welt entgegen, die jeden Tag unermüdlich an der Herstellung und Lieferung unserer hochwertigen Medizin- und Forschungsprodukte arbeiten.“

2020 erzielte die Greiner Bio-One International GmbH mit 2.375 Mitarbeitern, 28 Standorten und zahlreichen Vertriebspartnern in mehr als 100 Ländern einen Umsatz von 693 Millionen Euro. Dies ist ein Wachstum von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein Großteil dieses Wachstums ist auf den Erfolg von Greiner Bio-One North America, Inc. rückführbar.