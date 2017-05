Roßleithner Kulturfrühling am 13. Mai

„I loß Kiaschn fia di wochsn“ heißt es am letzten Abend unseres „Roßleithner Kulturfrühlings“ am Samstag, 13. Mai 2017, um 20:00 Uhr im Gemeindesaal Roßleithen.



Durch diesen Abend begleiten uns Maria, Monika und Barbara – drei junge Spitaler Musikerinnen, die aus ihrem breit gefächerten und folkloristischen Repertoire mit ihren Liedern gesanglich und instrumental erfreuen. Die musikalische Reise führt uns von Österreich bis nach Südamerika. Moderiert wird dieser beschwingte Abend von Herrn Gerhard Schweiger, bekannt durch seine hervorragenden Auftritte bei der Roßleithner Theatergruppe.



Aufgrund der Beliebtheit des Kulturfrühlings raten die Veranstalter, sich Karten bereits im Vorverkauf zu kaufen oder zu reservieren. VVK: € 8,- (am Gemeindeamt Roßleithen) / AK: € 10,-