"Hot Pants Road Club" begeisterte bei Lions-Konzert

am Samstag, 29. April 2017 mit demMit funkigen Grooves und außergewöhnlicher Performance zogen Andie Gabauer und seine Jungs das Publikum im Schloss Neuperstein in ihren Bann.Und auch bei den neuen Songs zum 25jährigen Band-Jubiläum bebte der Kirchdorfer Pernsteinsaal.Lions-Präsidentin Ute Sattlberger und ihr Team freuten sich sehr über den tollen Erfolg des Events, mit dessendes Landeskrankenhauses Kirchdorf gestartet werden kann.Von Künstlerin Ursula Breithofer aus Spital/Pyhrn wird die Kinderabteilung in eine Unterwasserwelt des Urmeeres verwandelt - quer durch Gänge, Patienten- und Behandlungszimmer. Spaß, Neugierde und Spannung stehen dadurch für die kleinen Patienten im Vordergrund und sie werden gedanklich vom Kranksein abgelenkt."Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns mit ihrem Konzertbesuch die Möglichkeit geben, vor Ort schnell und nachhaltig zu helfen", so die Lions-Präsidentin.