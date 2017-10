16.10.2017, 18:36 Uhr

Die freiwillige Feuerwehr Voitsdorf legte am 14. Oktober 2017 die Technische Hilfeleistungsprüfung ab.

RIED/TRK. Vier Kameraden stellten sich der Herausforderung in Bronze und zwei in Silber. Nach einer langen Vorbereitungszeit konnten die Leistungsabzeichen erfolgreich absolviert und von Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Berc entgegen genommen werden. Somit ist die Feuerwehr Voitsdorf wieder bestens für ihre Aufgabe in der Technischen Hilfeleistung ausgebildet.Fotos: FF Voitsdorf