Neues Konzept für das "Thallinger-Haus" in Ried

24.09.2018, 17:53 Uhr

Das "Thallinger-Haus“ steht mitten in Ried/Traunkreis. Es wurde im Sommer 2017 von der Gemeinde gekauft.

RIED/TRK. (wey). Seit dem Kauf arbeiten Bürgermeister Helmut Hechwarter und ein Team mit jungen Erwachsenen an der Entstehung eines Verwendungs- und Wohnkonzeptes. Auch Irene Krumphuber engagierte sich aktiv. Sie absolvierte den "Gecko"-Lehrgang für ehrenamtlich Engagierte und beschäftigte sich mit dem Thallinger-Haus. "Für das Finden der richtigen Wohnform für junge Erwachsene im Alter von 19 bis 35 Jahren veranstalteten wir einen Workshop mit jungen Riedern. So fanden wir die besten Wohnmöglichkeiten für das Obergeschoß und viele Ideen für die Nutzung des Erdgeschoßes", schildert Krumphuber. Bei den Wohnformen fanden die Clusterwohnungen - drei vollwertige einzelne Wohnungen mit einem Gemeinschaftsraum - beziehungsweise die Motelwohnungen (drei kleine leistbare Wohnungen) den meisten Anklang. Für das Erdgeschoß wurde eine Geschäftsfläche bzw. ein neuer Standort für die Gemeindebücherei erarbeitet. "Derzeit beschäftigen uns noch die Finanzierungsmöglichkeiten", so Krumphuber.

"Ich will mitgestalten"

Zertifikatsverleihung des GEcKO-Lehrgangs III

Unter dieser Leitidee startete 2017 bereits der dritte „Gecko-Lehrgang“ in der Region Steyr-Kirchdorf. Der Agenda-21-geförderte Lehrgang ermutigt dazu, gemeinsam mit anderen zukunftsweisende Projekte zu verwirklichen. Am 19. Oktober erhalten die Teilnehmer ihre Zertifikate – auch Irene Krumphuber. Sie sagt: "Ich bin sehr froh über die vielen Erfahrungen, die ich vom Lehrgang mitnehmen durfte. Ich weiß nun, wie ich ein Projekt richtig angehen und erfolgreich umsetzen kann. Besonders auch die vielen wertvollen Impulse meiner Lehrgangskollegen haben mir bei dem Projekt sehr geholfen. Ich kann den Lehrgang allen empfehlen, die etwas bewegen und erfolgreich umsetzen möchten."am 19. Oktober, 16 Uhr, in der Nachhaltigkeitsschmiede Steinbach/Steyr.Anmeldung bis 12. Oktober bei Marion Fachberger, Tel. 07257/8484-4404, marion.fachberger@rmooe.at.