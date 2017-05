Personenrettung an der Mündung der krummen Steyrling

11.05.2017, 09:51 Uhr

Am 10. Mai, kurz vor halb zwölf Uhr mittags, wurde die Freiwillige Feuerwehr Molln mit dem Einsatzstichwort „Personenrettung“ zur Mündung der krummen Steyrling gerufen.

MOLLN. Wenige Minuten nach der Alarmierung war das Kommandofahrzeug im Ortsteil Zinken. Von dort aus stiegen die Einsatzkräfte zum Mündungsbereich der krummen Steyrling ab.Ein Mitglied einer Wandergruppe war am Beginn der Holzbrücke über die krumme Steyrling gestürzt und einige Meter über felsiges Gelände gefallen. Dabei zog sich der Wanderer laut Bericht der Feuerwehr Verletzungen an Kopf und Schulter zu. Außerdem klagte er über Übelkeit – weitere Verletzungen konnten nicht ausgeschlossen werden. Das Unfallopfer war nicht in der Lage, selbstständig aus der Steyrschlucht zu gelangen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Patient daher transportfertig gemacht und mittels Schleifkorbtrage gerettet. Am Parkplatz Zinken wurde er dem Rettungsdienst übergeben.Die Feuerwhr Molln war mit 18 Mitgliedern und vier Fahrzeugen im Einsatz.Fotos: FF Molln