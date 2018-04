Empfindliche Niederlage für Pettenbach

22.04.2018, 14:00 Uhr

Eine äußerst schmerzhafte 0:1 Niederlage setzte es vergangenen Samstag für die Kicker der Union Pettenbach gegen den Abstiegsgefährdeten SK Altheim.

Dabei lief zu Beginn vieles für die Pettenbacher Kicker. Die Heimelf begann äußerst schwungvoll und kreierte sich Chance um Chance. Allerdings wurden viele Angriffe stümperhaft zu Ende gespielt. Man spürte die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive, da Pettenbachs Andreas Pühringer nach wie vor verletzungsbedingt fehlt. Die beste Chance im ersten Abschnitt hatte der Brasilianer Vinicius, welcher aber den Ball relativ knapp neben das Tor setzte. Wer sich nun die Frage stellt wo die Chancen der Gäste des SK Altheim blieben der musste enttäuscht werden, denn es gab in Hälfte eins keine nennenswerte Chance für die Klochan-Elf.

Abstiegsgefahr lässt Pettenbach grüßen

„Die Chancenverwertung ist momentan unser größtes Manko. Ich will der Mannschaft den Willen nicht absprechen, aber in so einer intensiv geführten Partie musst du einfach auch den Kampf annehmen und noch mehr Siegeswillen als der Gegner zeigen. Man merkt auch wie sehr uns Andi (Anm.Pühringer) im Offensivspiel abgeht. Vini (Anm. Vinicius Galvao Leal) spielt die Bälle oftmals dahin wo normalerweise Andi steht, nur da ist momentan niemand. Wir hoffen auf eine baldige Genesung und Rückkehr von Andi. Ein Lichtblick am heutigen Tag war sicherlich Benedikt Brandstötter, welcher für mich heute bester Mann war.“

„Wir befinden uns nun in einer schwierigen Situation. Auch wenn wir 90 Minuten die bessere Mannschaft waren, so können wir uns heute davon nichts kaufen. Mit dem Abstieg beschäftigen wir uns noch nicht. Dazu sind noch zu viele Punkte zu vergeben. Dennoch ist Vorsicht geboten und wir erwarten uns etwas mehr Leidenschaft und eine Leistungssteigerung von dem ein oder anderen in den nächsten Partien,“

Auch in Hälfte zwei spielten sich die Hausherren zunächst Chancen heraus. Dietmar Gruber hatte in der 68. Spielminute wohl die beste Möglichkeit alleine vor dem Tor von Ex-Bundesliga Profi Hans-Peter Berger. Doch die Konterchance wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. Die Gäste übernahmen mit Fortdauer der zweiten Halbzeit das Kommando, konnten aber kaum für Torgefahr sorgen. Erst der eingewechselte Nico Daskiewicz versetzte die Pettenbacher kurzerhand unter Schock, als er alleine vor dem Tor von Tobias Zeitlinger auftauchte. Allerdings verstolperte er die Chance vor dem Tor. Nach rund 75 Spielminuten dezimierte sich Heimelf selbst, als Ivan Matanovic nach mehrmaligem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste. Doch das Unterzahlspiel schien den Pettenbachern zunächst nichts auszumachen, im Gegenteil. Benedikt Brandstötter testete Berger im Tor der Altheimer mit einem starken Schuss in Richtung Kreuzeck. Doch der Ex-Profi fuhr sein ganzes Können auf und entschärfte den Ball mit einer sehenswerten Flugeinlage. Zwei Minuten darauf kommt Brandstötter nach einer Tiefenthaler Flanke im Fünf-Meter Raum zu spät und verpasste die wohl beste Chance auf die Führung.Fritz Waldhör, Sektionsleiter der Union PettenbachPraktisch mit dem Schlusspfiff vermieste Roland Bence Pilisi den Almtalern die Stimmung endgültig. Nach einem intensiven Match köpfelte Pilisi nach einer Flanke unhaltbar per Aufsetzer zum 0:1 und zum Sieg der Gäste ein. Der SK Altheim feierte somit einen wichtigen Erfolg im Kampf gegen den Abstieg. Der SK steht nun in der Tabelle mit 20 Punkten da. Die Union Pettenbach ist mit lediglich 25 Punkten nun in der Realität angekommen, diese heißt ab sofort Abstiegskampf. Auch wenn der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz noch sechs Punkte beträgt, so warten demnächst anspruchsvolle Aufgaben auf die Klug-Elf.so Waldhör.Zunächst wartet kommenden Freitag 27.04. erneut vor eigenem Publikum der Tabellenführer der SV Viktoria Marchtrenk auf die Almtaler. Das Heimspiel startet um 19:30 Uhr.