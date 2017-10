Judoverein Micheldorf ist Meister!!!

15.10.2017, 19:57 Uhr

Micheldorf`s Judoka konnten sich von Saisonbeginn an erfolgreich durchsetzen und blieben bis zum letzten Kampf ungeschlagen. Mit 10 Punkten kürte sich die Mannschaft zum Meister in der 1. Klasse, und besiegelte damit den Aufstieg in die Landesliga B.Den letzten Kampf der Saison gegen ASKÖ LZ Linz entschieden die von den Trainern Franz Schmidthaler und Harald Lemmerer bestens eingestellten Micheldorfer, mit 12 : 4, klar für sich. Mit jeweils zwei Ipponsiegen holten Michael Mittermayr, Kevin Kranawetter und Ambros Spernbauer ihre Punkte. Daniel Ritt machte innerhalb weniger Sekunden mit einem spektakulären Wurf kurzen Prozess mit seinem Gegner, der daraufhin auf den zweiten Kampf verzichtete. Merlin Frischer und Bernhard Kirchweger, die Jüngsten im Team, trugen sich ebenso mit zwei Siegen in die Siegerliste ein. Das zahlreiche Publikum war von den spannenden Kämpfen begeistert.