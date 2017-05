„Junge Wirtschaft-Unternehmerpreis“ für Joanna Kuttner

12.05.2017, 09:37 Uhr

Joanna Kuttner, Inhaberin von "Kremstalblume" in Inzersdorf, überzeugte mit „Superfood“ Linie die Jury und gewinnt den bronzenen "JUPITO 2017" in der Kategorie „Regionenrocker“

INZERSDORF (sta). Joanna Kuttner hat ihren Betrieb 20120 von ihrer Mutter übernommen. Vor allem Balkonblumen sowie sonstige Gartenpflanzen werden in der Gärtnerei produziert und gehandelt. Ein Geschäftsfeld, das sich in den vergangenen Jahren, wesentlich verändert hat.„Durch Gespräche mit Kunden wurde für mich rasch klar, Kräuter für den Garten oder auch für den eigenen Balkon werden immer stärker nachgefragt“, sagt Kuttner. Daher arbeitete Sie ein neues Konzept mit einem Zusatzschwerpunkt für Ihre Gärtnerei aus. Innerhalb weniger Jahre wurde mit der Marketingschiene „Superfood“ eine Spezialisierung auf Kräuter gelegt. Mit viel Engagement, zahlreichen Versuchen kann die gelernte Floristin heute erfolgreich auf über 160 verschiedene Kräuterarten in Ihrer Gärtnerei verweisen.

Insgesamt 120 Einreichungen für den JUPITO 2017 aus ganz Oberösterrreich wurden eingebracht. Nach den Preisträgern im Vorjahr von "Ceraflex" – Christian Mayr, Wartberg und dem Bschoad-Binkerl-Shop von Thomas Höfer aus Schlierbach, kann damit die Preisträgerserie im Bezirk Kirchdorf fortgesetzt werden.„Die Unternehmer in der Region sind besonders innovativ. Viele Auszeichnungen und Preise werden von diesen in den Wirtschaftsstandort Bezirk Kirchdorf geholt. Das beweist Engagement und Leistung von Unternehmen für unseren Wirtschafts- und Lebensraum“, stellt JW-Bezirksvorsitzender Thomas Höfer die unternehmerischen Leistungen des Bezirkes in das Rampenlicht.