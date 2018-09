Netzwerken beim Cocktailabend

18.09.2018, 10:06 Uhr

"Frau in der Wirtschaft" stellt das Thema "Kooperation" in den Fokus

KIRCHDORF (sta). In das Blumenfachgeschäft "Floristik Stilsicher" hat die FidW-Bezirksvorsitzende Joanna Kuttner eingeladen. Sie ist überzeugt davon, dass Kooperationen und ein effizientes Zusammenarbeiten, vor allem den Kleinstunternehmen, einen entsprechenden Nutzen bringt: "Unser Ziel ist es, gemeinsam unsere Kunden zu begeistern. Natürlich ist eine Kooperation immer ein Geben und Nehmen und bedeutet Arbeit." Eine gelungene Zusammenarbeit stellte Kuttner mit dem Kooperationsprojekt "'s Fachl" näher vor. Dabei können auch im Geschäft von "Floristik Stilsicher" Verkaufsnischen gemietet werden. Über das Erfolgsrezept dieser österreichweiten Kooperation berichtete Fachl-meisterin Sabine Reisinger aus Linz. Kuttner dazu: "Dieses Kooperationsmodell ist perfekt für Kleinstunternehmen. Die Verkaufsfläche kann, so wie die Preise der angebotenen Produkte auch, selber gestaltet werden. Ich bin überzeugt davon, dass es für so manchen der Anstoß sein kann, ein eigenes Unternehmen zu gründen." Im Verlauf der FidW-Veranstaltung präsentierten sich auch junge Unternehmerinnen aus dem Bezirk, die den zahlreichen Besuchern ihre Betriebe näher brachten. Im Anschluss daran wurden köstliche Cocktails, gemixt vom Team von Heidi's Cafe in Schlierbach, serviert, während unter den Besuchern noch über mögliche Netzwerke diskutiert wurde.