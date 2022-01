Die Marktgemeinde Grafenstein plant die wichtigsten Projekte für 2022. Hier wird einiges investiert.

GRAFENSTEIN. Zu den größten Investitionen im Jahr 2022 gehört in Grafenstein der Zu- und Umbau am Kindergarten Grafenstein. Hier sprechen wir von einem Investitionsvolumen von rund 700.000 Euro. Auch die Sanierung und der Zubau zur Clemens-Holzmeister Volksschule soll in Angriff genommen werden. "Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf ca. 2-3 Millionen Euro. Die Planungsarbeiten und die Ausschreibung müssten 2022 abgeschlossen sein. Die Umsetzung soll so erfolgen, dass der Schulbetrieb so wenig wie möglich beeinträchtigt wird", erklärt Bürgermeister Stefan Deutschmann. Weiters wird in die Leitungen im Bereich des Hochbehälters investiert. Die Leitungen der Wasserversorgungsanlage müssen erneuert werden, hier wurde ein Budget von 100.000 Euro anberaumt. Für Bürgermeister Deutschmann ist vor allem die Kinderbetreuung in der Gemeinde ein persönliches Anliegen: "Die Sicherung der Kinderbetreuung und damit der Zubau zum Kindergarten, um für die vierte Kindergartengruppe eine passende Unterkunft zu schaffen, ist mir besonders wichtig.

Straßenbau

Im Bereich der Straßen wird es eine Verbreiterung der L87 Poggersdorfer Landesstraße geben. Vorerst wird im Bereich zwischen Dolina und Oberwuchel gearbeitet. "Die größten Veränderungen werden sich im Bereich des Gasthofs Moritz ergeben", so Deutschmann. Die allgemeine Straßensanierung wird in Grafenstein durchgeführt. Das größte Projekt betrifft den Schlossweg mit knapp 300.000 Euro. "Ebenfalls geplant ist die Sanierung der Gemeindestraße im Bereich vom Teinacherfeld und Hum. Da hier die Bezirksgrenze und gleichzeitig die Gemeindegrenze zwischen Völkermarkt und Grafenstein liegt, werden vereinbarungsgemäß die anfallenden Kosten geteilt", erklärt der Bürgermeister. Im Zusammenhang mit einer künftigen Ortsentwicklung soll heuer auch ein städtebaulicher Wettbewerb für den Baubereich südlich vom Bahnhof durchgeführt werden. Eine weitere wichtige Investition in Grafenstein ist die Anschaffung des neuen Kameradschaftsfahrzeuges und eines Einsatzbootes für die FF Grafenstein. Hierbei belaufen sich die Kosten auf rund 150.000 Euro.

Herausforderungen

"Covid19 fordert uns nach wie vor sehr. Erschwerend dazu muss mit den zur Verfügung stehenden Ertragsanteilen, Bedarfszuweisungen sowie den sonstigen Gemeindeeinnahmen für die Umsetzung der wichtigsten Aufgaben das Auslangen gefunden werden und zusätzlich sind die vielen ehrenamtlich tätigen Personen in Vereinen und Institutionen zu unterstützen, da laufend viele Feste und Veranstaltungen bedingt durch Beschränkungen als Einnahmequellen ausfallen", so Deutschmann. Trotz allem findet der Bürgermeister aufbauende Worte: "Ich wünsche allen GrafensteinerInnen Gesundheit und Kraft, trotz aller Wirren und Unannehmlichkeiten, nicht zu verzagen, sondern mit Fröhlichkeit und Zuversicht all das zu erwarten, was uns die Zukunft bringt. lassen wir uns nicht trennen. Bleiben wir eine, uns gegenseitig unterstützende Gemeinschaft."